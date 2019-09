سارة نخلة عن تقبيل شيرين يد حسام حبيب: ست الستات وبنت ناس ومحترمة

View this post on Instagram

للناس القريبة مني والعارفيني اكيد عارفين اني مش بحور و كل حد دخل بيتي وكل من اكلي في يوم من الأيام اكيد هايشهد اني مش بحور خالص .... ومش معناه اني بنصح البنات تبقى قوية يعني اني بنت مفترية خالص بس انا اتلسعت من الشوربة فبقيت انفخ في الزبادي ☺️ تعقيبا على الصورة دي ... و عشان انا عندي كمية تصالح مع النفس اكتر مما تتوقعوا و مش بندم على اي حاجة عملتها ابدا عشان انا اتربيت على كدا واتربيت ان راجل البيت يعني الحنية و الاحتواء انا شايفة ان شيرين ست الستات و بنت ناس ومحترمة جدا ... الراجل الحنين ابن الأصول رجليه تتباس مش بس ايده و قدام الناس كلها .... العلاقة بين الزوجين لو حصل فيها خيانة او عدم احترام فالأحسن انها تنتهي بسرعه ... الود والاحترام و الحنية والاهتمام برأيي اهم من الحب بألف مرة انا عن نفسي كنت روقة في نفسي اوي و زي ما بوقف قدام الكاميرا و بمثل مع ناس محترفين و مخرجين عباقرة انا بقعد عند طشط الماية والملح و بغسل رجلين جوزي بعد ما ييجي من شغله وابقى مبسوطة اوي بجو اه ونص الي عملاه و اعمله مساج و ابقى طبخاله لقمة حلوة وقبل ما ينام لازم أقوله انت راضي عني ويقولي اه الله يرضا عليكي ولو مش راضي أفضل ازغزغه لغاية ما يرضى 😂😂 اصل الراجل مهما كان حابب شخصيتك القوية مع الناس ووسط زمايلك يحب دايما يشوفك ضعيفة قدامه و تابعة ليه على طول يعني برا البيت خليكي عاملة ناظرة وفي البيت تلميذة الخلاصة ... شيرين زينا بنت جدعه و طيبة جدا لقيت الراجل الّي احتواها و دعمها مش راجل بيكسر من مقاديفها و بيقل منها .. راجل جنتل شايف ان نجاح مراته نجاح ليه و العكس صحيح ... انا مش من البنات الي تقولك ايه دا وابوس أيده ليه خير انشالله هو بابايا .... اه باباكي وحتى باباكي مش هايبقالك والبنت المتربية صح ابوها نفسه هايقولها كدا .... اما لو في راجل عملتيله كل ماسبق و حطيتيه على دماغك وخان عشرتك وصبرك و قلة حيلتك وما طمرش فيه عادي جدا الطشط بالماية والملح الّي فيه يتقلب عليه عادي جدا عشان احنا ولايا و الّي ييجي على ولية عمره ما يكسب صدقيني 🤷🏽‍♀️ بوسي أيديه صبح و ليل ولو هو ابن اصل هايشيلك بعنيه ولو واطي محكمة الأسرة كبيرة وبتساع ملايين 🤓