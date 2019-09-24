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رياضة

بعد تتويجه بـ ذا بيست.. ميسي يقود برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:23 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
إسماعيل محمود
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لملاقاة نادي فياريال، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تشكيل برشلونة الأساسي، بعد تتويجه بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم موسم 2018-2019.

التشكيل :

في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - لينجليه - سيرجيو روبيرتو 

خط الوسط: أرثور ميلو - سيرجيو بوسيكيتس - جونيور 

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز

ويحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل فياريال المركز السابع برصيد 8 نقاط.

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