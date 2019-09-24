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رياضة

رينيه فايلر مدرب سئ الحظ لـ 3 أسباب .. تعرف عليها

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:45 م
فايلر
فايلر
عبد الحكيم ابو علم
وصفت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدربها الجديد رينيه فايلر بصاحب الحظ السيئ.

وبرهنت 3 مواقف بوضوح علي هذا الأمر من حيث الإصابات المفاجئة والمباريات الصعبة وعدم التعاقد مع مهاجم.

الإصابات
عاني السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي من الإصابات المتلاحقة منذ توليه المسئولية حيث تعرض أيمن اشرف ورامي ربيعه ومروان محسن وعمرو السولية وياسر إبراهيم ومحمود متولي للإصابة لينضموا إلى الثلاثي كريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمد محمود.

المباريات الصعبة

تولي فايلر مسئولية تدريب الأهلي ليجد أمامه تحديات كبيرة بشكل مباشر دون أن يحصل علي فرصة للتعرف على لاعبيه فواجه كانو سبورت أولا في ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي خارج الأرض في غينيا الاستوائية ثم مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري ثم سموحه في بداية مسابقة الدورى.

الموقف الثالث ..المهاجم
كانت إدارة الأهلي تبحث بقوة عن ضم مهاجم أفريقي ولكن فايلر سيئ الحظ حيث فشلت كل الجهود التي بذلتها الإدارة الحمراء في تسويق المغربي وليد أزارو لضم مهاجم جديد.

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