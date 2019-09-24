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رياضة

الدوري الإيطالي.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة يوفنتوس مع بريشيا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:58 م
يوفينتوس - صورة أرشيفية
يوفينتوس - صورة أرشيفية
أحمد هاني
سيطر التعادل الإيجابي على مجريات الشوط الأول بين يوفنتوس وبريشيا بهدف لمثله، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الثلاثاء بمنافسات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

واستلم دوناروما الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه في شباك السيدة العجوز.

وتعادل يوفنتوس مع نهاية الشوط الأول عن طريق هدف أحرزه مدافع بريشيا بالخطأ في مرماه.

ويأمل يوفنتوس في الخروج من مباراة بريشيا حاملًا النقاط الثلاث، من أجل خطف صدارة الدوري الإيطالي، وينتظر هدية من لاتسيو بتعثر إنتر ميلان عندما يحل ضيفًا عليه غدًا، الأربعاء.

وخاض يوفنتوس 4 مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة أمام فيورنتينا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 10 نقاط، خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي بريشيا في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

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