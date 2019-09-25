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رياضة

مفاجأة.. مدرب الأهلي السابق يفجر تفاصيل جديدة حول خماسية صن داونز

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:58 ص
صدى البلد
نور عادل
فجّر محمد يوسف، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، تفاصيل جديدة حول مباراة صن داونز الشهيرة التي هزم فيها النادي الأهلي بخمسة أهداف دون رد في دوري أبطال أفريقيا.

وقال "يوسف" في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مباراة صن داونز بالكامل كانت فكر مارتن لاسارتي، اتكلمت معاه قبل المباراة بيومين ونصحته بوجهة نظري ولن أفصح عن ما قلته".

متابعًا "انا كسبت دوري ابطال افريقيا من فريق جنوب افريقي، خسرت من اورلاندو 3-0 ثم درستهم بشكل جيد وتمكنت من الفوز بالبطولة على حسابهم في المباراة النهائية".

وأضاف "يوسف": "لو محمد يوسف الي حط تشكيل صن داونز يبقى انا برضه الي حطيت تشكيلات الدوري وكنت سبب في الفوز بالبطولة، حرام ان المدرب المساعد هو الي يتحمل الهزيمة، في المكسب يتقال ان لاسارتي هو السبب وفي الخسارة أبقى أنا".

مختتمًا تصريحاته: "المباراة هربت مننا في الشوط التاني، نصحت لاعبي الفريق بضرورة عدم استقبال أهداف أخرى".

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