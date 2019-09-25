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رياضة

مدرب الأهلي يبحث مع معاونيه ترتيبات مواجهة كانو سبورت

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية اليوم مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش، للتحضير لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

ويضع فايلر خطة الإعداد لمواجهة الفريق الغيني، ويحدد التفاصيل الخاصة بالجانب الفني والخططي التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات الجماعية.

وبعد ذلك يعقد فايلر، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران يتحدث فيها عن ضرورة إغلاق ملف بطولة الدوري العام بشكل مؤقت بعد الفوز الذي حققه الفريق على سموحة مساء الاثنين الماضي بهدف رمضان صبحي، والتركيز في مباراة كانو سبورت المقبلة؛ لأنها تقرب الفريق خطوة جديدة في طريق استعادة لقب دوري الأبطال الإفريقي.

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