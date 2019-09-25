بعد تصريح رئيس النادي.. تعرف على عقوبات لاعبي بايرن ميونخ حال عدم انضمامهم للمنتخب

شهدت الساعات القليلة الماضية ، جدلا كبيرا بين حارسي منتخب ألمانيا وهم تير شتيجن حارس فريق برشلونة ، ومانويل نوير حارس فريق بايرن ميونخ ، وذلك بعدما ذكر تير شتيجن بعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بأنه أحق بحراسة منتخب ألمانيا بشكل أساسي.



ثم سخر منه رئيس نادي بايرن ميونخ ثم أكد بعدها هونيس أن مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف سيبدأ في الاعتماد على تير شتيجن بدلا من مانويل نوير في حراسة المرمى لأن بايرن ميونيخ سيتوقف عن إرسال لاعبيه للمشاركة مع منتخب ألمانيا.



وفي الحقيقة، لا يتمكن أي ناد من عدم إرسال لاعبيه للمشاركة مع منتخبات بلادهم إلا في حالة واحدة فقط وهي تعرض اللاعب للإصابة أو اعتزال اللعب دوليا.



ووفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فإن أي ناد يمكنه منع لاعبيه من الانضمام إلى منتخبات بلادهم، ولكن عليه تحمل العواقب المنصوص عليها بسبب هذا القرار.



فعلى سبيل المثال إذا أعلن بايرن ميونيخ عدم السماح بذهاب إلى منتخب المانشافت، فإن العقوبات عليه ستكون كالتالي:



إذا غاب اللاعب عن مباراة رسمية للمنتخب، فسيتعين على النادي دفع غرامة مالية بقيمة 6000 فرنك سويسري (حوالي 5.532 يورو)، أمام في حالة غيابه عن مباراة ودية مع المنتخب فإن الغرامة تكون 400 فرنك سويسري (حوالي 3.688 يورو)، وهذه الغرامة تكون أسبوعية ولكنها ليس العقوبة الوحيدة.



بالإضافة إلى دفع الغرامة، سيفقدون خدمات اللاعب في المشاركة معهم لمدة 5 أيام تحسب من عودة لاعبي المنتخب من التوقف الدولي، وهذا قد يؤثر على أداء الفريق في باقي المنافسات حيث لن يتمكن من ضمه إلى القائمة في مباريات البوندسليجا أو كأس ألمانيا أو الشامبيونز خلال مدة العقوبة.