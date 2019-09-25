ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

السماء تمطر ريالات.. سعودي يحصل على 17 ألف ريال نظير احتفاله باليوم الوطنى

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
مــيــــــــــس رضـــــــــــــا
موقف يعبر عن المعنى الحقيقي للعطاء بدون مقابل أهدى رجل سعودى مبلغا ماليا لمواطن بلدته نظير احتفاله بالعيد الوطنى 89 للمملكة.

ولاقى مقطع فيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن سعودي يحتفل بالعيد الوطنى للمملكة 89 وفوزه بمبلغ مالى غير محدود.

وفى التفاصيل، قال المواطن السعودي الذي يدعى" عبدالله مساعد الفقهاء"، صاحب مقطع الفيديو وهو من منطقة الباحة إنه كان يحتفل هو واصدقاؤه على كورنيش جدة فى زيارة سياحية خلال اليوم الوطنى وتفاجأ بنزول رجل فى العقد الرابع من العمر من سيارته الخاصة برفقة عائلته وأعطاه مبلغا ماليا نظير احتفاله باليوم الوطنى.

وأضاف عبد الله خلال تصريحات له بـ "صحيفة عكاظ"، أن الرجل طلب منه توزيع المبلغ بينه وبين أصدقائه بالتساوى.

وتابع: أنه لم يكن متوقعا أن احتفاله بطريقه عفوية هو واصدقائه يجعله يحصل على كل هذا المبلغ معربا عن شكره وتقديره للرجل الذى يتوقع أنه أحد كبار تجارة جدة.

ترشيحاتنا

أفضل صيغة للاستغفار لفك الكرب وتوسيع الرزق.. تعرف عليها

هجوم شرس على ناشطة سعودية لدعواتها بتعري المرأة.. وترد: حسد وغيرة من جمالي

ننشر الأسباب الحقيقية وراء رحيل طه إسماعيل عن لجنة التخطيط بالأهلي

بعد إطلالتها المثيرة بمهرجان الجونة .. فساتين وأدوار وضعت غادة عادل في مأزق

شاهد .. رئيس فرنسا يوجه إهانة لـ أمير قطر أمام العالم

لقاء الخميسي بإطلالة غير متوقعة في مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يشارك في أسبوع الموضة في باريس.. صور

بإطلالة مختلفة .. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

للعروس السعودية.. أفكار غير تقليدية لحفل زفاف أسطوري