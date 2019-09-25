السماء تمطر ريالات.. سعودي يحصل على 17 ألف ريال نظير احتفاله باليوم الوطنى

موقف يعبر عن المعنى الحقيقي للعطاء بدون مقابل أهدى رجل سعودى مبلغا ماليا لمواطن بلدته نظير احتفاله بالعيد الوطنى 89 للمملكة.



ولاقى مقطع فيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن سعودي يحتفل بالعيد الوطنى للمملكة 89 وفوزه بمبلغ مالى غير محدود.



وفى التفاصيل، قال المواطن السعودي الذي يدعى" عبدالله مساعد الفقهاء"، صاحب مقطع الفيديو وهو من منطقة الباحة إنه كان يحتفل هو واصدقاؤه على كورنيش جدة فى زيارة سياحية خلال اليوم الوطنى وتفاجأ بنزول رجل فى العقد الرابع من العمر من سيارته الخاصة برفقة عائلته وأعطاه مبلغا ماليا نظير احتفاله باليوم الوطنى.



وأضاف عبد الله خلال تصريحات له بـ "صحيفة عكاظ"، أن الرجل طلب منه توزيع المبلغ بينه وبين أصدقائه بالتساوى.



وتابع: أنه لم يكن متوقعا أن احتفاله بطريقه عفوية هو واصدقائه يجعله يحصل على كل هذا المبلغ معربا عن شكره وتقديره للرجل الذى يتوقع أنه أحد كبار تجارة جدة.

