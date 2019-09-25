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رياضة

فازوا بالبطولة الإفريقية.. وزير الرياضة يكرم منتخب الكرة الطائرة جلوس

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:08 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
منتصر الرفاعى
كرم وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، لاعبي منتخب الكرة الطائرة جلوس والجهاز الفني؛ تقديرًا لفوزهم بلقب البطولة الإفريقية التي أقيمت في رواندا، وتأهلهم إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المميز الذى قدمه لاعبو منتخب الكرة الطائرة جلوس في مختلف مراحل البطولة الإفريقية وإصرارهم على إحراز اللقب، لإضافة إنجاز جديد لسجل الرياضة المصرية التي تشهد العديد من الإنجازات في الفترة الراهنة في مختلف البطولات سواءً على مستوى الألعاب الفردية أو الجماعية.

وأكد دعم الوزارة لمنتخب كرة الطائرة جلوس، وتوفير كل احتياجاتهم، والبدء الفوري في إجراءات صرف مكافأة الفوز بالبطولة الإفريقية لهم وفقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، لافتًا إلى الاستعداد جيدًا من الآن لمنافسات دورة الألعاب البارالمبية القادمة لتحقيق إنجاز دولى يؤكد تميز أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم فى منافسات الدورات البارالمبية.

كما وعد الوزير لاعبي المنتخب بدراسة إنشاء أكاديمية لتدريب المدربين ومنحهم دورات متخصصة في مجالي الإدارة والتدريب، لتقديم مجموعة من المدربين المؤهلين لتدريب لاعبي مصر البارالمبيين، وإعدادهم على أعلى مستوى لمختلف البطولات.

حضر اللقاء اللواء محمد نور المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، المستشار محمد نصر المستشار المالي لوزارة الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، مجدي رشدي رئيس الادارة المركزية للخدمات المساعدة، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.
فازوا بالبطولة الإفريقية.. وزير الرياضة يكرم منتخب الكرة الطائرة جلوس
فازوا بالبطولة الإفريقية.. وزير الرياضة يكرم منتخب الكرة الطائرة جلوس

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