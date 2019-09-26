الصوت والضوء في الأقصر.. 47 عاما فى أحضان الكرنك بصوت أشهر فناني العالم.. وافتتح فى عهد السادات وأغرم به رؤساء فرنسا.. وأسعار خاصة بداية من أكتوبر المقبل

- مشروع الصوت والضوء بمعبد الكرنك

- إنشاء عام 1972 في عهد الرئيس أنور السادات - صوته لأشهر الفنانين العالمين و بأحدث تقنية تكنولوجية - فنانين ورؤساء دول فى حضرة الكرنك يستمعون له - اسعار خاصة للمصريين والعرب والأجانب





"التحيات لكم يا من حججتم للصعيد ، وتطلعتم إلى الأمجاد في الوادي السعيد، هاهنا يبتدئ التاريخ والكون وليد ، ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة ، وأبدعت الكون في بضعة أيام ، فاستشعروا الرهبة في الواجهة ، فذاك مثوى سيد الآلهة".





بهذه الكلمات تبدأ كل يوم عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك والتى تشهد يوميا إقبالًا لا مثيل له من السائحين من جميع الجنسيات والمصرين على حدًا سوًا والصوت والضوء عبارة عن عمل فنى مرتبط بالكرنك قام بعمله افضل المخرجين ورواة القصة والموسيقيين ويقوم بالأداء الصوتى بها أشهر الفنانين فى العالم كل منهم على حسب لغته، ويعرفهم الجمهور بمجرد حديثهم .





يقول الباحث الأثري الطيب غريب مدير معبد الكرنك ان مشروع الصوت والضوء بدأ فى عام ١٩٦١م علي يد ثروت عكاشة وزير الثقافة في عهد جمال عبد الناصر وذلك فى منطقة الهرم ، ثم تم تعميمه فى باقي الأماكن وافتتح فى معبد الكرنك يوم 19 ديسمبر 1972 على يد الدكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الثقافة فى عهد الرئيس أنور السادات .





وأضاف بأن المشروع بداية كان عبارة عن كبائن فى الكرنك وفى عام 1976 بدأ العمل فى تطوير المشروع بنظام الشريط الذي يوجد عليه كنترول الصوت والضوء وكانت الشركة المنفذة دائما تقوم بتطوير المشروع بما يتواكب مع تقنيات العصر الحديث ، ففى عام 1994 قامت الشركة بتطوير المشروع بالكرنك مرة اخرى واستغرق العمل وقتها 8 شهور مع مراعاة أن العروض لم تتعطل يوما واحدًا وتم العمل بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة





واوضح بان الشركة قامت بعض مواعيد لبرامج الصوت والضوء للغات التى تبثها حيث يبدأ بيوم السبت، البرنامج تقديم عرضا باللغة العربية، ، يليه إقامة 3 عروض باللغات الأجنبية هي الإنجليزية والألمانية والفرنسية أو اللغة الأكثر عددا، ويوم الأحد، يقدم عرض باللغة العربية، يليه إقامة 3 عروض باللغات الألمانية، والإنجليزية، والإيطالية.





أما يوم الاثنين، تقديم عرض باللغة العربية، وإقامة 3 عروض باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، وفي يوم الثلاثاء، يقدم عرض باللغة العربية، ويقام 3 عروض باللغات الإنجليزية والألمانية واليابانية، ويوم الأربعاء تقام عروض باللغة العربية و3 عروض باللغات الألمانية والإنجليزية الفرنسية، أما يوم الخميس فتقام عروض باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والعربية، وفي يوم الجمعة تقام عروض بالعربية، والإنجليزية والفرنسية والصينية.





وعن اشهر الملوك والرؤساء والشخصيات العامة التى حضرت هذه العروض يقول مدير معبد الكرنك ان الكثير من الزيارات الرسمية الخاصة برئاسة الجمهورية كانت تأتى إلى الصوت والضوء بالكرنك من اشهر الرؤساء الفرنسيين كانوا من المهتمين بالصوت والضوء وتدرك ان هناك غرام متبادل بينهم وبين معبد الكرنك فزار المشروع بالكرنك ، الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان فى السبعينيات ، والرئيس نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا ، ايضا زار المشروع توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق ، والأميرة سماهر ال سعود ، عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ومن الفنانين النجم العالمى روجر مور المعروف ببطولة سلسلة أفلام جيمس بوند ،و الفنانة الهندية العالمية شابانا عزمى والفنانة الهام شاهين و ليلي علوي وهالة صدقي و نورهان.





وكان قد أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية برئاسة المحاسبة هدى الجوهري مدير عام منطقة الكرنك للصوت والضوء عن أسعار تذاكر عروضها بالمنطقة وذلك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، متضمنة ضريبة القيمة المضافة.





وتاتى الاسعار كالتالى : " العروض الخاصة باللغة الأجنبية " (تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية بسعر 350 جنيها ـ الحد الأدنى للعرض الأجنبي الخاص 35 فردا ـ رسم إقامة العرض الأجنبي الخاص بسعر 3000 جنيه - رسم إغلاق العرض في حال طلب إقامة عرض أجنبي خاص مغلق 7500 جنيه ـ أسعار تذاكر العروض الأجنبية شاملة خدمة الترجمة) .





بينما " تذاكر العروض العادية باللغة العربية " ( تذكرة العرض العادي باللغة العربية للمصريين والعرب فقط بسعر 80 جنيها ـ تذكرة العرض العادي باللغة العربية "للأطفال من 6: 12 سنة" بسعر 45 جنيها - تذكرة عائلية باللغة العربية "4 أفراد للمصريين والعرب فقط" بسعر 180 جنيها - تذكرة عائلية باللغة العربية "5 أفراد للمصريين والعرب فقط" بسعر 200 جنيها ـ الحد الأدنى للعرض العربي الأساسي 25 فردا - الحد الأدنى للعرض العربي الإضافي 50 فردا وذلك في حالة إقامة عروض إضافية ).



