مجدي سخي: أمانة مؤتمر المحامين أنهت 95% من عملية تسكين الوافدين

أكد مجدي سخي، أمين عام مؤتمر المحامين السنوى، أن الأمانة العامة لمؤتمر المحامين نجحت في إجراء عمليات التسكين لمؤتمر المحامين السنوى بشكل منظم وسريع.



وأوضح مجدي سخي، فى تصريحات قبل بدأ افتتاح مؤتمر المحامين السنوى بالغردقة، إننا كمنظمين لم تصادفنا سوى بعض المشكلات، تمثلت في حضور أعداد زائدة عن المشاركين في الكشوف، وإصرار بعض النقابات على التسكين في أماكن بعينها، وتم حلها جميعا.



وأضاف مجدي سخي، أن أمانة المؤتمر انتهت بنسبة 95% من عملية التسكين، وهذه تعد سابقة في أول مؤتمر ينظم بهذا الشكل، لافتا إلى أن ذلك جاء نتيجة عمليات التنظيم التي تمت خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع النقابات الفرعية.



وينطلق مؤتمر نقابة المحامين السنوي، مساء اليوم، في مدينة الغردقة، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار “تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة”، ويستمر حتى 28 سبتمبر الجاري.



ويقام الافتتاح الساعة الثامنة من مساء اليوم، في السرادق المقام بمنطقة الأحياء بالغردقة.