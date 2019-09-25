3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

تصدرت الفنانة غادة عادل تريند جوجل بعد اطلالتها المثيرة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى تختتم فعالياته الجمعة المقبلة.



ويبدو ان غادة عادل أصبحت تبحث فى الفترة الاخيرة عن تصدر التريند باخبارها المثيرة ولعل من ابرز هذه الاخبار التى جعلتها تتصدر تريند جوجل خبر طلاقها من المخرج مجدى الهوارى والذى اعلنت عنه منذ عام تقريبا وهو ما دفعها لتصدر التريند باخبارها الشخصية.



وعادت غادة عادل لتتصدر التريند من خلال ظهورها المثير فى الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى حيث ارتدت فستانا مكشوف الصدر ومفتوحا من الجانب وهو الامر الذى كان حيث السوشيال ميديا خاصة بعد ازمة الفنانة رانيا يوسف فى مهرجان القاهرة والمعروفه باسم أزمة البطانة.



وجاءت غادة عادل لتتصدر التريند هذا العام من خلال مهرجان الجونة أيضا بسبب اطلالتها المثيرة للجدل والتى كانت اكثر جرأة من العام الماضى وكانت حديث السوشيال ميديا.