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رياضة

لاعب المستقبل .. علي معلول بصحبة ابنه في ملعب التتش .. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:03 م
القسم الميدانى
نشر لاعب كرة القدم التونسي المحترف بالنادى الأهلي علي معلول، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر علي معلول في الصورة بصحبة ابنه الصغير باستاد التتش الخاص بالنادى الاهلى ، حيث ظهر ابنه في الصورة وهو يلعب كرة القدم.

وعلق معلول الصورة قائلا: "لاعب المستقبل".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه ومعجبيه على انستجرام، وعلق بعضهم، قائلا: "ربنا يخليهولك".

يذكر أن علي معلول توج بلقب أفضل لاعب في النادي الأهلي خلال الموسم الماضي الذي حقق فيه الفريق الأحمر لقب الدوري، كما توج الاهلى قبل بداية الموسم الجديد بلقب السوبر بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجايي، وحسين الشحات. فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.

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