أسماك الخير .. تحديد 5 أنواع للصيد في بحيرة البردويل.. صور

تعد بحيرة البردويل، الواقعة فى شمال سيناء، أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر، وثانى أكبر بحيرات مصر بعد بحيرة المنزلة، حيث يتراوح معدلات الإنتاج اليومى للبحيرة بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ كيلو يوميا من السمك، إلا أنها توقفت عن التصدير مؤخرا فى ظل استهلاك الإنتاج المحلى بالكامل، لتأثرها بظروف الصيد الاستثنائية.



وبلغ إجمالي إنتاج العام الماضى حوالى ٣٦٠٠ طن من مختلف أنواع الأسماك والقشريات التى تشمل: الدنيس والبورى والطوبار واللوت والوقار والقاروص والقشريات من الكابوريا و الجمبري.



وتقول أم محمد من العريش ،أن الملفت للنظر تزايد كميات إنتاج أسماك الدنيس صغيرة الحجم بكميات كبيرة ، وهذا سيؤثر حتما على كميات الإنتاج في الأعوام القادمة باعتباره صيد جائر على المخزون السمكي للثروة السمكية.



وأشار الدكتور شكرى سالمان رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء. إلى أن إنتاج البحيرة تأثر خلال السنوات الأخيرة بظروف الصيد الاستثنائية، المحددة من ٦ صباحا حتى ٦ مساء، فى حين أن الصيد ليلا يعطى إنتاجية أكبر، فضلا عن أن موسم الصيد يبدأ فى مايو وينتهي فى ديسمبر كل عام، حيث تغلق البحيرة أمام حركة الصيد بقية العام للسماح بتكاثر زريعة الأسماك الي جانب تنفيذ أعمال التطهير المستمرة فى البحيرة.



ولفت إلى أن عملية العرض والطلب هي التي تتحكم أيضا فى الأسعار، خاصة مع جودة إنتاج متنوع للأسماك الفاخرة و المحلية،. ويبلغ سعر كيلو الدنيس ٩٠ جنيها، بعد أن وصل لـ 120 جنيها، بينما يبلغ سعر البورى ٦٥ جنيها بعد أن وصل 80، والطوبار 30 جنيها، والدهبان بـ50 جنيها و الجمبرى الجامبو 150 جنيها.



ويقول اللواء أمجد الراعية، مدير عام بحيرة البردويل، إن البحيرة تخضع لأعمال تطوير دائمة لزيادة الإنتاج والحفاظ على نقائها، مشيرا إلى أنه يستعين بكراكة عملاقة من هيئة قناة السويس لاستخدامها فى عمليات التكريك، وفقا لجدول أسبوعى، دون التأثير على أعمال الصيد.



وأوضح أن البحيرة يعمل بها نحو 4 آلاف صياد بخلاف 1000 عامل معاون على متن 1228 مركب صيد فى مراسى البحيرة، وهى "اغزيوان، والنصر، ونجيلة، ورابعة، والتلول".



وحددت إدارة بحيرة البردويل 5 أنواع لحرفة الصيد فى المسطح المائى للبحيرة، وهى "الدبة، والدبدبة ، والكابوريا ، والسنار، والدهانة "، ويمنع الصيد بخلاف تلك الحرف حيث يعرض الصيادون لغرامات تصل أحيانا إلى إيقاف تراخيص الصيد.



وقال المهندس سامى الهوارى، رئيس جمعية كنوز البردويل، إن الجمعية تمول الصيادين للحصول على مواتير الصيد والشباك وتذليل جميع العقبات التي تواجههم، لافتا إلى أنه تم تدريب 400 شاب وفتاة على المشاريع متناهية الصغر، و شمل التدريب عدة مجالات منها كيفية تغليف السمك و الجمبرى و عمل الفيليه.



وأشار الى ان هناك برنامجا يهدف إلى منع الصيد الجائر للحفاظ على الإنتاج السمكي بالبحيرة. لافتا إلي أنه يجري إنشاء قرية للصيادين قرب مرسى اغزيوان بحوالى 700 متر، وتضم من بيوت ومحال تجارية ومسجد ومناطق خدمات شاملة.