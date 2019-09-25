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رياضة

عقاب المتسبب.. عمرو الجنايني يكشف مسئول أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:48 م
محمد صلاح
محمد صلاح
يسرى غازى
أكد عمرو الجنايني رئيس الجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ذا بيست، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير.

أشار الجنايني فى تصريحات صحفية إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

شدد على أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح أكد خلاله على أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة.

أوضح في مكالمته مع محمد صلاح أن الخطأ وارد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه.

قال الجنايني أن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.

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