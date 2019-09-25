ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وديا.. المنيا مواليد 99 يهزم الوليدية 1-0

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:37 م
المنيا مواليد 99
المنيا مواليد 99
رباب الهوارى
فاز فريق المنيا مواليد 99 ، علي فريق الوليدية، وديا، اليوم، 1-0، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2019/ 2020 .

وجاءت المباراة التي أقيمت على ملعب النادي بالمنيا الجديدة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث بدأ فريق المنيا فترة اعداده بقوة منذ منتصف اغسطس الماضي.

كما شهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي فريق المنيا خاصة خلال الشوط الثاني، إلى أن تمكن اللاعب احمد يحيي من احراز هدف المباراة للمنيا في الدقيقة ٨٥ .

يقود فريق المنيا مواليد ٩٩ هذا الموسم كل من : ربيع السيد مديرا فنيا، محمد خيري ووليد اوشا مدربين، دكتور عصام طلعت مدرب احمال، ومدرب الحراس د.هشام عبد الحليم ومحمد يسري ، و حازم جمال مديرا اداريا، تحت اشراف د. يحيي كامل مدير قطاع الناشئين، وهاني صدقي عضو مجلس الادارة.

ترشيحاتنا

شوقي غريب : نصحت ثلاثي الأهلي بالرحيل

كره وحقد لـ محمد صلاح.. خالد بيومي يطالب بالتحقيق مع شوقي غريب

شاهد.. كواليس تدريب الأهلي اليوم وجلسة خاصة بين فايلر و رمضان صبحي

ثغرة في عقد نجم الزمالك تمنح الأبيض 40 ألف يورو .. فيديو

انفجار وتوهج.. رد عنيف من رمضان صبحي على الشائعات

تعليق نجيب ساويرس على صور قصور رئاسية وفيلات شخصيات عربية منسوبة لـ أوراسكوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور

للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد