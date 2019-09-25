وديا.. المنيا مواليد 99 يهزم الوليدية 1-0

فاز فريق المنيا مواليد 99 ، علي فريق الوليدية، وديا، اليوم، 1-0، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2019/ 2020 .



وجاءت المباراة التي أقيمت على ملعب النادي بالمنيا الجديدة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث بدأ فريق المنيا فترة اعداده بقوة منذ منتصف اغسطس الماضي.



كما شهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي فريق المنيا خاصة خلال الشوط الثاني، إلى أن تمكن اللاعب احمد يحيي من احراز هدف المباراة للمنيا في الدقيقة ٨٥ .



يقود فريق المنيا مواليد ٩٩ هذا الموسم كل من : ربيع السيد مديرا فنيا، محمد خيري ووليد اوشا مدربين، دكتور عصام طلعت مدرب احمال، ومدرب الحراس د.هشام عبد الحليم ومحمد يسري ، و حازم جمال مديرا اداريا، تحت اشراف د. يحيي كامل مدير قطاع الناشئين، وهاني صدقي عضو مجلس الادارة.