مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارة بتوك توك في بني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون صباح اليوم، الخميس، فى حادث سيارة ملاكى بتوك توك بطريق قرية انفسط بمركز الواسطى شمال بنى سويف.





وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، وهم "أشرف وجيه قرنى"، 19 سنة، ومقيم بقرية ونا القس، و"محمود معوض عطوه"، 19 سنة، ومقيم بقرية أبو صير، و"رمضان حمدى رمضان"، 19 سنة، ومقيم بقرية افوه.



