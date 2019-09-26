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محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارة بتوك توك في بني سويف

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:23 ص
صورة أرشيفية - تصادم
صورة أرشيفية - تصادم سيارات
محمد عبد الحليم
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون صباح اليوم، الخميس، فى حادث سيارة ملاكى بتوك توك بطريق قرية انفسط بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، وهم "أشرف وجيه قرنى"، 19 سنة، ومقيم بقرية ونا القس، و"محمود معوض عطوه"، 19 سنة، ومقيم بقرية أبو صير، و"رمضان حمدى رمضان"، 19 سنة، ومقيم بقرية افوه.

وتم نقل المصابين، وهم نبوى منصور محمد 40 سنة، إسلام عاطف فتحى 19 سنة ومقيمان بقرية أبو صير، مصطفى شعبان محمد 17 سنة ومقيم بقرية ابويط، محمد عبد الله محمد إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة.

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