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فن

اروى جودة تتألق بوصلة رقص على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة ..فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:38 ص
اروي جوده
اروي جوده
مصطفى كرم
نشرت الفنانة اروى جودة، فيديو جديدا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي ترقص على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت اروى جود وهي ترقص بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا أسود بالريش مكشوف الكتفين مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفاه. 

ولقي الفيديو ردودًا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وكانت أبرز التعليقات "عسل يا اروي"، و"جمال ورقة"، و"كبوت ومحبوبة"، و"قمر الجونة". 

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي  19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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