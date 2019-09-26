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أصل الحكاية

خاص .. رحالة سعودى يروي مسيرته على دراجة للتعريف بالمملكة فى أوروبا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:20 م
الرحالة السعودى محمد
الرحالة السعودى محمد العنزى
مـــيــــــــــــس رضـــــــــــــا
حب الوطن يصنع المعجزات .. هكذا فعل الرحالة السعودى العنزى معبرا عن حبه لموطنه الأول السعودية، فكر فى طريقة غير معتادة للتعبير عن حبه لوطنه فى عيدها الـ 89 بعيدا عن الشعارات وغيرها فحمل فى يده علم بلده ورؤية المملكة نحو مستقبل مشرق وانطلق.

يتحدث الرحالة السعودية محمد راضى العنزى ابن السعودية لـ "صدى البلد"، عن مسيرته لـ 31 دولة خلال 50 يوما تعبيرا عن امتنانه لوطنه. 

قال "العنزى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" : "جاءتنى الفكرة قبل الاحتفال باليوم الوطني بـثلاثة أشهر حيث قررت السفر بدراجتي النارية لزيارة 31 دولة تحت مبادرة تحمل اسم "فرحة وطن" شملت دولا آسيوية وأوروبية ودول اسكندنافية من ضمنها روسيا واختتمتها بزيارة لفرنسا كل هذا خلال ٥٠ يوما انطلقت بعد عيد الأضحى بأيام قليلة.

وتعد هذه الجولة الثانية، بعدما أطلقت جولتى الأولى العام الماضى وقمت من خلالها بزيارة ١٣ دولة أوروبية وتركيا.

وحول الهدف من هذه الرحلات، لفت "العنزى"، إلى أنه قام خلال جولاته للدول الذى قام بزيارتها بتوزيع صور للملك سلمان وولى عهده وأيضا مطبوعات تتضمن أهداف رؤية 2030 التى تبنتها المملكة العربية السعودية على يد ولى العهد السعودى محمد بن سلمان للتعريف بالمملكة وبرؤيتها التى تهدف لمستقبل واعد بالطموحات لأبنائها".

وأضاف: "شاركت بفعاليات داخل المملكة وخارجها بالأردن والكويت والإمارات والبحرين وبالنسبة للتفاعل كان ممتازا بعد مشاهدتهم لعلم المملكة مرفوعًا على دراجتي النارية، كان البعض يبهرهم المشهد ويسألوننى عن العلم فضلًا عن أن عددا من أبناء الجاليات العربية ممن يعيشون هناك كانوا يتفاعلون معى بشكل كبير ويلتقوطون معى الصور ويدعوننى لمنازلهم وأوجه لهم جزيل الشكر.

وحول مواجهته للعقبات، أشار "العنزى": واجهت بعض العقبات خلال مبادرتى الأولى، لكن مبادرة "فرحة وطن"، كانت الأمور تسير على ما يرام بفضل ما قدمته لى سفارات بلادى فى الخارج.


خاص .. رحالة سعودى يروي مسيرته على دراجة للتعريف بالمملكة فى أوروبا
خاص .. رحالة سعودى يروي مسيرته على دراجة للتعريف بالمملكة فى أوروبا
خاص .. رحالة سعودى يروي مسيرته على دراجة للتعريف بالمملكة فى أوروبا
خاص .. رحالة سعودى يروي مسيرته على دراجة للتعريف بالمملكة فى أوروبا
خاص .. رحالة سعودى يروي مسيرته على دراجة للتعريف بالمملكة فى أوروبا
خاص .. رحالة سعودى يروي مسيرته على دراجة للتعريف بالمملكة فى أوروبا
خاص .. رحالة سعودى يروي مسيرته على دراجة للتعريف بالمملكة فى أوروبا
خاص .. رحالة سعودى يروي مسيرته على دراجة للتعريف بالمملكة فى أوروبا

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