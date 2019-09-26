هالة مصطفى: جاهزون للفوز بكل بطولات الموسم

أكدت هالة مصطفى لاعبة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي أنها ستكون جاهزة للمشاركة في تدريبات الفريق يوم الأحد المقبل.



وقالت إنها تخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت بها وحرمتها من المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق في بطولة منطقة القاهرة.



وعبرت هالة عن سعادتها بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق ببطولة منطقة القاهرة، وتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة وأكدت أن «سيدات السلة» بالأهلي جاهز للتتويج بكافة البطولات.

