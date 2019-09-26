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رياضة

المدرب المساعد للمنتخب المصرى يوجه رساله نارية للجهاز الفنى

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:23 م
الجهاز الفنى
الجهاز الفنى
منار نور
وجه "محمود فايز " المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني السابق لـ منتخب مصر ، رسالة الى الجهاز الفنى للمنتخب المصرى الجديد خلال الموتمر الصحفى الذى عقد اليوم للاعلان عن تفاصيل التعاقد مع حسام البدري

وكتب " محمود فايز " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " وراكوا وبنثق فيكوا كلكوا... نجوم مصريين كلهم خبره واحترافيه واخلاق وادب بإذن الله يحققوا احلامنا: الكباتن حسام البدري و محمد بركات وأحمد أيوب وطارق مصطفي وسيد معوض وايمن طاهر وأنيس شعلان " .

وأعلن حسام البدري عن تشكيل الجهاز الفني والذي ضم محمد بركات كمدير كرة وطارق مصطفى واحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

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