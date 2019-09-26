المدرب المساعد للمنتخب المصرى يوجه رساله نارية للجهاز الفنى

وجه "محمود فايز " المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني السابق لـ منتخب مصر ، رسالة الى الجهاز الفنى للمنتخب المصرى الجديد خلال الموتمر الصحفى الذى عقد اليوم للاعلان عن تفاصيل التعاقد مع حسام البدري



وكتب " محمود فايز " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " وراكوا وبنثق فيكوا كلكوا... نجوم مصريين كلهم خبره واحترافيه واخلاق وادب بإذن الله يحققوا احلامنا: الكباتن حسام البدري و محمد بركات وأحمد أيوب وطارق مصطفي وسيد معوض وايمن طاهر وأنيس شعلان " .



وأعلن حسام البدري عن تشكيل الجهاز الفني والذي ضم محمد بركات كمدير كرة وطارق مصطفى واحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

