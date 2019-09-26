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أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية توسع قاعدة حميميم الجوية التابعة لها في سوريا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:28 م
قاعدة حميميم الجوية
قاعدة حميميم الجوية في سوريا
رويترز
نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تذكر اسمه قوله اليوم الخميس إن بلاده تعيد بناء مدرج هبوط ثان للسماح لقاعدة حميميم الجوية التابعة لها في سوريا بخدمة مزيد من الطائرات.

وأضافت الوكالات نقلا عن المسؤول أن الوزارة تشيد أيضا منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة.

وأشار المسؤول إلى أن 30 مقاتلة وطائرة هليكوبتر موجودة حاليا في تلك القاعدة الجوية.

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