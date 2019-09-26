صبا مبارك وهند صبرى بنفس الفستان.. مين احلى؟

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور للفنانة صبا مبارك اثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الثالثة لعام 2019، بإطلالة جريئة وانيقة مشابهة لاطلالة الفنانة هند صبرى فى Venice.



وأطلت صبا مبارك بـ فستان أسود كتف وكتف، ومكشوف الظهر، ونسقت معه شنطة سوداء صغيرة الحجم وانتعلت حذاء بكعب، واعتادت صبا على الأناقة والجمال في إطلالتها.



ولم تتكلف صبا فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط دائري وبعض الأساور الرقيقة التى اضافت جاذبية لإطلالتها.



ووضعت ميك اب بألوان ترابية تناسبت مع بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالايلاينر والماسكارا مع أحمر شفاه باللون البينك، واعتمدت على الضفيرة فى تسريحة شعرها.



وكانت إطلالة صبار مبارك مشابهة لاطلالة الفنانة هند صبرى بارتدائها نفس الفستان.



