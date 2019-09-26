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حوادث

انتحار شاب شنقا داخل مسكنه في البحر الأحمر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:34 م
انتحار شاب شنقا داخل
انتحار شاب شنقا داخل مسكنه
إبراهيم جادالله
في ظروف غامضة لقي شاب مشنوقا داخل غرفة منزله بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار شاب مشنوقا داخل منزل أسرته بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم العثور على جثة شاب "طالب في الصف الثاني الثانوي التجاري"، مشنوقا داخل غرفته بشقة بمدينة القصير، وبإجراء التحريات، تبين أن الطالب أقبل على الانتحار، وانتهز فرصة غياب والدته عن المنزل، وقام بشنق نفسه داخل غرفته، وتم العثور على الجثة وحول رقبته حبل. وتم تحرير محضر بالواقعة وتكليف الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة  وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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