تشكيل العربى الكويتى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية

أعلن الأسباني مارتينيز المدير الفني لفريق العربى الكويتى عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى اليوم فى إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال .



جاء التشكيل كالٱتى :



حراسة المرمى : سليمان عبد الغفور .



خط الدفاع : على راشد ، محمد البذالي ، راؤول رودريجيز ، محمد الرشيدى .



خط الوسط : تشافي توريس ، عبد الله الشمالى ، ماريون .



خط الهجوم : على مطر ، السنوسى عمار ، فيصل العازمى .



يتواجد على دكة الإحتياطى كلا من : أحمد الظفيري ، أحمد عباس ، مشارى محمد ، يوسف قلقا ، حسين الموسوى ، على المقصيد .



وكانت مباراة الذهاب بالكويت انتهت بفوز الإتحاد السكندري بهدف دون رد .