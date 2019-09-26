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ديني

هل يصح الجمع بين النذر والعقيقة بنية واحدة؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:06 م
هل يصح الجمع بين
هل يصح الجمع بين النذر والعقيقة بنية واحدة؟ الإفتاء تجيب
القسم الديني
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز الجمع بين النذر والعقيقة، لكن يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة، مشيرة إلى أنه لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة.

وأشارت دار الإفتاء في فتوى لها إلى شرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.

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