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رياضة

شاهد.. كيف هنأ محمد هاني زميله حسين السيد بعيد ميلاده

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:43 م
محمد هانى وحسين السيد
محمد هانى وحسين السيد
محمد بدران
هنأ محمد هانى لاعب النادى الأهلي زميله حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الخميس.

نشر محمد هانى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد أخي".

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب منافسه فريق سموحة بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت مؤخرًا باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استعداداته لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء غد السبت.
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Happy Birthday Brother♥️

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شاهد.. كيف هنأ محمد هاني زميله حسين السيد بعيد ميلاده

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