مختار نوح: التربية الإخوانية لا تسمع للطرف الآخر بالتفكير وتبادل الآراء.. فيديو

قال المحامي مختار نوح الخبير فى شئون الجماعات إن طبيعة التربية الإخوانية تجعله لا يستمع للطرف الآخر وتبادل الآراء معه.



وأضاف نوح فى حواره لبرنامج " كل يوم" أن أحد من شاركوا فى قتل الشهيد هشام بركات قريب من المتهم الرئيسي فى العملية يحيي موسي وهو طفل ومعجب بيحيى موسي.



وتابع أن الإخوان يعملون على إطلاق الشائعات مثلما قالوا "الرئيس سافر إلى نيويورك ولن يعود"، مشيرا إلى أن هذه الحيل أصبحت لا تصلح نهائيا ومفضوحة للغاية.



واستكمل أن الإخوان الذين يحاولون الاختباء لا يستطيعون، مشيرا إلى أن التفكير السياسي للإخوان منعدم ولايوجد مايسمى اللجنة السياسية وقام الإخوان بطرد من يفكر.

