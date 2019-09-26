الهلال يهزم التعاون بالنيران الصديقة.. وأبها يفوز على الاتفاق في الدوري السعودي

منحت النيران الصديقة، الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوزًا صعبًا على ضيفه التعاون 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي الممتاز".



افتتح سيدريك أميسي التسجيل للتعاون في الدقيقة 4، وتعادل عمر خريبين للهلال في الدقيقة 9، وسجل ريان الموسى لاعب التعاون بالخطأ في مرماه الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 68.



وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بينما ظل التعاون عند 3 نقاط لكنه يمتلك مباراتين مؤجلتين.



وفي مباراة ثانية ضمن الجولة نفسها فاز فريق الها على ضيفه التعاون بهدف دون رد سجله أمين عطوشي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الهلال إلى 7 نقاط في المركز السادس ويبقى الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط في المركز السابع.