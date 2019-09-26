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أخبار العالم

التفاصيل الكاملة للقوات الأمريكية الجديدة في السعودية بعد هجمات أرامكو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:56 م
صدى البلد
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس، إرسال بطارية باتريوت و4 منظومات رادار و200 فرد إلى السعودية، في إطار حماية المملكة من هجمات إيرانية محتملة بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت شركة أرامكو السعودية منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون"، جوناثان هوفمان، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "في ضوء الهجمات الأخيرة على السعودية، وبناءً على دعوة المملكة، أعلن وزير الدفاع مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستنشر معدات عسكرية في المملكة".

وأضاف البيان: "سيتم إرسال بطارية باتريوت و4 منظومات رادار من طراز الحارس ونحو 200 فرد، وهو ما سيعزز قدرة الدفاعات الجوية والصاروخية لحماية بنيتها التحتية، كما سيمهد هذا القرار تعزيز وجود القوات والمعدات الأمريكية في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن المعدات الأمريكية الموجودة قبل هذا القرار في السعودية تشتمل على بطارتيين باتريوت، إضافة إلى منظومة "ثاد" الدفاعية الجوية الصاروخية من نوع أرض-جو.

وشدد هوفمان على أن هذه الخطوة تعتبر دليل على التزام واشنطن تجاه شركائها الإقليميين بالحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط، مضيفًا: "هناك دول أخرى أدانت التصرفات الإيرانية في المنطقة، ونتطلع للمساهمة بأموال لتشكيل جهد دولي لتعزيز دفاعات السعودية في وجه العدوان الإيراني".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية نقلت، الأسبوع الجاري، عن مصادر من داخل "البنتاجون"، قولها إن وزارة الدفاع تحتاج إلى قرار سياسي من الرئيس دونالد ترامب بشأن كيفية المضي قدمًا في أعقاب الهجوم.

وكان ترامب أعلن أنه سيتخذ قرارات بشأن أي خطوات أمريكية ردا على الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط السعوديتين.

وقالت المصادر إن بطاريات باتريوت الأخرى في منطقة الخليج مكلفة بالفعل بحماية القوات والممتلكات الأمريكية في المنطقة ولا يمكن نقلها إلى المملكة العربية السعودية.

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