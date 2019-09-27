التعليم: أول دفعة ستتخرج من مدرسة الضبعة في 2021 وستشارك في تركيب أول مفاعل نووي

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن أول دفعة سيتم تخريجها من المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة ستتخرج عام 2021.





وقال مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إنه من المقرر أن تشارك هذه الدفعة في تركيب أول مفاعل نووي في الضبعة عام 2026.





وأضاف أن الدراسة لم تبدأ حتى الآن بالنسبة لطلاب الصف الأول في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019.





وأكد أن إجمالي عدد الطلاب الجدد الذين تقدموا للإلتحاق بمدرسة الضبعة هذا العام يبلغ 2800 طالب .





وأوضح مجاهد أنه كان قد تم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي ، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.



