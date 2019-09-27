وزير الخارجية السعودي: الحوثيون أطلقوا 250 صاروخا علينا بدعم إيران

قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، أن مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن أطلقت على المملكة أكثر من 250 صاروخًا باليستيًا بدعم إيراني.



وأضاف العساف خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "السعودية قادرة على حماية أراضيها ومقدساتها".



وتابع: "تجفيف مصادر تمويل النظام الإيراني هي الطريقة السلمية المثلى لإجباره على التخلي عن مليشياته وتجاربه الصاروخية وأعماله العدوانية المزعزعة لاستقرار العالم".



وأشار إلى أن المملكة ترى نهج النظام الإيراني الإرهابي في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وسائر دول المنطقة، مضيفًا: "على النظام الإيراني مواجهة أحد الخيارين إما أن تصبح إيران دولة طبيعية تحترم القوانين والأعراف الدولية وإما أن تواجه موقفًا دوليًا موحدًا يستخدم جميع أدوات الضغط والردع".



واستطرد الوزير السعودي قائلًا إن النظام الإيراني استغل المردود المادي للاتفاق النووي لتمويل نشاطه الإرهابي.