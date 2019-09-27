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منوعات

مصمم جرافيك شهير يقيم بوسترات الأفلام والمسلسلات المصرية: تطورت بشكل مذهل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:18 م
البوستر الدعائي لفيلم
البوستر الدعائي لفيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني
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أماني إبراهيم
تعد الصور الدعائية «البوسترات» واحدة من أول الأدوات لجذب الجمهور لمشاهدة العمل الفني، البعض منها مقتبس والمتميز منها يكون من إبداع المصمم المسئول عن الفكرة والتنفيذ، شهدت اختلافا كبيرا بمرور السنوات، ويوضح مصمم الجرافيك المصري محمد جابر، رأيه وتقييمه لها.

أبدى محمد جابر المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، رأيه في «بوسترات» الأفلام الحديثة، فعلى حد وصفه فإنها قد شهدت تطورا شديدا في الأفكار والتنفيذ والتصميم وبعضها احترافي لدرجة عالمية، "ده شيء مشرف" كما قالـ«صدى البلد».

أما عن اللجوء إلى الأفكار المسروقة قال محمد جابر إن المصمم يوضح أنها مقتبسة لأن غالبا يكون موضوع الفيلم مقتبس، وتساءل جابر: "في مصممين شغلهم جميل.. لازم نشتغل بفكرنا ونبتكر فيه".

وتابع محمد جابر أن «بوسترات» المسلسلات خاصة المشتركة في السباق الرمضاني شهدت تقدما ملحوظا، وأرجع جابر سبب تميز هذه التصميمات والأفكار إلى عمل المصمم بفكره الخاص دون اللجوء إلى التقليد الأعمى.
مصمم الجرافيك محمد جابر مصمم الجرافيك محمد جابر
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