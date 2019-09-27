مصمم جرافيك شهير يقيم بوسترات الأفلام والمسلسلات المصرية: تطورت بشكل مذهل

تعد الصور الدعائية «البوسترات» واحدة من أول الأدوات لجذب الجمهور لمشاهدة العمل الفني، البعض منها مقتبس والمتميز منها يكون من إبداع المصمم المسئول عن الفكرة والتنفيذ، شهدت اختلافا كبيرا بمرور السنوات، ويوضح مصمم الجرافيك المصري محمد جابر، رأيه وتقييمه لها.





أبدى محمد جابر المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، رأيه في «بوسترات» الأفلام الحديثة، فعلى حد وصفه فإنها قد شهدت تطورا شديدا في الأفكار والتنفيذ والتصميم وبعضها احترافي لدرجة عالمية، "ده شيء مشرف" كما قالـ«صدى البلد».





أما عن اللجوء إلى الأفكار المسروقة قال محمد جابر إن المصمم يوضح أنها مقتبسة لأن غالبا يكون موضوع الفيلم مقتبس، وتساءل جابر: "في مصممين شغلهم جميل.. لازم نشتغل بفكرنا ونبتكر فيه".



