روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس
الهند تتجه لتعليق شراء النفط الروسي مؤقتًا تجنبًا لعقوبات جمركية أمريكية
أدعية من القرآن.. رددها في صباح يوم الجمعة لسكينة النفس وراحة البال
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر
أقر بالتعاطي وبالفيدوهات الخادشة للحياء.. أقوال خالد الرسام بعد حبسه
مرتبطون بأجندات .. مستشار الرئيس الفلسطيني يفتح النار على المتظاهرين ضد مصر
سعر أقل دولار اليوم 8-8-2025
سما المصري تبتهل إلى الله ليلة الجمعة: اللهم ابعد عني شياطين الإنس
فن وثقافة

وفاة أرملة حمدي غيث.. والمهن التمثيلية تنعيها

حمدي غيث وزوجته
حمدي غيث وزوجته
قسم الفن

نعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة بالكامل رحيل أرملة الفنان الراحل حمدي غيث.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي للأسرة داعيين المولي عز وجل ان يتغمدها برحمته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون وذلك في بيان رسمي. 

وكانت قد أعلنت ميادة، ابنة الفنان الراحل حمدي غيث، عن وفاة زوجة والدها، وكتبت ميادة عبر حسابها بموقع فيس بوك: "توفيت إلى رحمة الله زوجة المرحوم بإذن الله والدي وأمي الثانية ووالدة أختي الوحيدة مي حمدي غيث".

ودفنت الراحلة في مقابر الأسرة، فيما اعلنوا من خلال حسابتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن اقتصار العزاء تليفونيا وعلي المقابر وهو ما حدث عقب صلاة الجنازة مباشرة تنفيذا لوصية الراحلة.

يذكر أن الفنان حمدى غيث اسمه الحقيقي "محمود حمدي الحسيني غيث"، ولد في قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في عام 1924، درس في كلية الحقوق ثم درس بعدها في المعهد العالي للتمثيل، وكان من بين طلبة أول دفعة تخرجت من هذا المعهد، وواصل دراساته المسرحية في العاصمة الفرنسية باريس.

حمدي غيث زوجة حمدي غيث أشرف زكي

