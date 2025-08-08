وفاة أرملة حمدي غيث.. والمهن التمثيلية تنعيها

نعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة بالكامل رحيل أرملة الفنان الراحل حمدي غيث.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي للأسرة داعيين المولي عز وجل ان يتغمدها برحمته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون وذلك في بيان رسمي.

وكانت قد أعلنت ميادة، ابنة الفنان الراحل حمدي غيث، عن وفاة زوجة والدها، وكتبت ميادة عبر حسابها بموقع فيس بوك: "توفيت إلى رحمة الله زوجة المرحوم بإذن الله والدي وأمي الثانية ووالدة أختي الوحيدة مي حمدي غيث".

ودفنت الراحلة في مقابر الأسرة، فيما اعلنوا من خلال حسابتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن اقتصار العزاء تليفونيا وعلي المقابر وهو ما حدث عقب صلاة الجنازة مباشرة تنفيذا لوصية الراحلة.

يذكر أن الفنان حمدى غيث اسمه الحقيقي "محمود حمدي الحسيني غيث"، ولد في قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في عام 1924، درس في كلية الحقوق ثم درس بعدها في المعهد العالي للتمثيل، وكان من بين طلبة أول دفعة تخرجت من هذا المعهد، وواصل دراساته المسرحية في العاصمة الفرنسية باريس.