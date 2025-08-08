محمد نور: التحضير لـ وريني استغرق سنة كاملة.. فيديو

عبر الفنان محمد نور عن سعادته بردود الفعل على ألبومه الجديد “وريني”، موضحا أن التحضير استغرق عام كامل.

وأضاف محمد نور لـ صدى البلد: “أنا مستمر في تقديم الأغاني والألبومات التي تتناسب مع أذواق الجمهور”.

وتابع محمد نور: هناك العديد من المفاجآت خلال الفترة القادمة من حفلات ونشاط فني مع فريق واما".

واستطرد محمد نور: سعيد بعودة الألبومات الغنائية للصيف، حيث إن أغلب النجوم قدموا ألبوماتهم في صيف 2025".



واحتفل محمد نور، بإطلاق "وريني" وسط حضور العديد من الصحفيين والإعلاميين.

https://youtube.com/shorts/JtEo61MfToA?si=bmOEnvhBs2TKwxKM

"وريني" يحتوي علي 6 أغاني هم "نور" و "اهلا وسهلا" و "كنا ناويين خير" و "عجبك حالي" و "من السبت للخميس" و "وريني" .



