بـ الأسود.. إطلالة ساحرة لـ لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسى، "ستورى" جديدة على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان قصير باللون الأسود وبأكمام طويلة، وانتعلت حذاء مكشوفًا بكعب عالٍ.



وقامت بتسريح شعرها إلى الوراء بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت على الميكب باللون الأسود للعيون والرموش، وأحمر شفاه باللون الأحمر.



ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط طويل وخواتم لليد لإكمال إطلالتها الجذابة.