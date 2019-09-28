الإفتاء: أسماء الله الحسنى المفردة والمركبة والمتقابلة 150 اسما.. فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أسماء الله الحسنى مذكورة في القرآن على ثلاثة أصناف، فهناك الأسماء المفردة والأسماء المركبة والأسماء المتقابلة.





وأضاف أمين الفتوى، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الأسماء المفردة مثل الله، الرؤوف، الرحيم، العدل، الملك، وهي عبارة عن كلمة واحدة موجودة في القرآن الكريم، أما الأسماء المركبة مثل: ذو الجلال والإكرام، الرؤوف الرحيم، العفو الغفور، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب.





وأشار إلى أن الأسماء المتقابلة هي الأسماء التي لا تذكر إلا مع اسم اخر يقابلها في المعنى، مثل: النافع الضار، المعز المذل، الخاص الرافع، الأول والأخر.



