محمد رمضان يغني هما عايزنها فوضى من المنصة وسط تفاعل المواطنين.. فيديو

وصل الفنان محمد رمضان، إلى المنصة في مدينة نصر، وصعد على مسرح أُعد خصيصا لاحياء احتفال المواطنين بالحب والتأييد للرئيس السيسي وللدولة المصر ضد قوى الشر والارهاب وبث الاكاذيب والشائعات.



وغنى محمد رمضان أغنيته الجديدة "هما عايزنها فوضى"، وسط تصفيق وتفاعل الجماهير أمام المنصة.



وتجمع الآلاف من المواطنين أمام المنصة في مدينة نصر، ورددوا هتافات: بنحبك يا سيسي، تحيا مصر".





