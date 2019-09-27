Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد رمضان يغني هما عايزنها فوضى من المنصة وسط تفاعل المواطنين.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:28 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
عمرو ممدوح
وصل الفنان محمد رمضان، إلى المنصة في مدينة نصر، وصعد على مسرح أُعد خصيصا لاحياء احتفال المواطنين بالحب والتأييد للرئيس السيسي وللدولة المصر ضد قوى الشر والارهاب وبث الاكاذيب والشائعات.

وغنى محمد رمضان أغنيته الجديدة "هما عايزنها فوضى"، وسط تصفيق وتفاعل الجماهير أمام المنصة.

وتجمع الآلاف من المواطنين أمام المنصة في مدينة نصر، ورددوا هتافات: بنحبك يا سيسي، تحيا مصر".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المئات يتجمهرون أمام المنصة تأييدا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

محمد رمضان من المنصة: شعبنا وجيشنا وشرطتنا ورئيسنا نمبر وان.. فيديو

محمد رمضان لـ المصريين من المنصة: اللي مالوش كبير بيشتري له كبير.. فيديو

من احتفالات المنصة.. محمد رمضان يوجه رسالة نارية لـ الخونة.. فيديو

محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمصريين عقب عودته إلى أرض الوطن

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

قصير أوي.. لقاء الخميسي بفستان أبيض في الجونة

بيان بأسعار بروتون proton من الوكيل بتحديث اليوم

بوكس ربطهما في الشجرة.. القصة الكاملة لسحل محاسب ومهندس بسبب طفل بالإسماعيلية

تامر أمين: وانتصرت إرادة المصريين فى جمعة الإخلاص.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

مولد سيدى الشبلي بقى ثورة فى قناة الجزيرة .. الفبركة مستمرة ضد مصر