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محافظات

بـ 180 مليون جنيه .. تفاصيل تطوير 7 مناطق عشوائية ببني سويف

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
تفاصيل تطوير 7 مناطق
تفاصيل تطوير 7 مناطق عشوائية ببني سويف
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محمد عبد الحليم
تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مستجدات مشروع تطوير المناطق العشوائية على مستوى المحافظة، والخطوات العملية اللازمة للبدء فى تطوير المناطق غير المخططة والتى يبلغ عددها 7 مناطق. 

وهى مناطق: حوض الدلالة، العجمى، الجزيرة الغربية (الجزيرة المرتفعة) ، عزبة بلبل، الحميات، المرماح، بنى عطية. 

يأتي ذلك المشروع فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تساهم فى تغيير الواقع الحياتى للمواطن البسيط إلى الأفضل. 

ويجري حاليا تنفيذ الخطوات الفنية والهندسية المبدئية للبدء في تنفيذ المشروع والذي تمت الموافقة من خلال صندوق تطوير العشوائيات على اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه لتنفيذ المشروع ، حيث سيتم مراعاة أن يكون التطوير شاملا لمناحى الحياة خاصة المرافق والخدمات العامة، وتحسين الرؤية البصرية من إضفاء الصورة الجمالية والحضارية على الشوارع وطلاء واجهات المبانى ضمن توجيهات الحكومة فى هذا الشأن، وتطوير منظومة الحماية المدنية بتلك المناطق، واستثمار المقومات المميزة بتلك المناطق لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل بتلك المناطق وغيرها من الأعمال طبقا لتصور شامل تم إعداده

تجدر الإشارة إلى أن توصيف صندوق تطوير العشوائيات للمناطق العشوائية غير المخططة بأنها تلك المناطق التى تفتقد إلى شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز والطرق، وتأتى نتيجة التمدد العشوائى بلا تخطيط أو اشتراطات بناء، كما أنه من الممكن أن يكون هناك بعض المناطق بها شبكات لكن الكثافة السكانية كبيرة، والبناء العشوائى عليها.
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