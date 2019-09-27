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أخبار البلد

كاتبة إماراتية تهين الهارب محمد علي .. شاهد ما فعلته

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:25 م
مريم الكعبى
مريم الكعبى
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محمد بدران
هاجمت الكاتبة الاماراتية مريم الكعبي، المقاول الهارب محمد علي، بعد حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

وكتبت "مريم الكعبي" من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "‏هنالك أمر مضطرة مع الاعتذار لكي أطرحه: راجعوا فيديوهات الهلفوت محمد علي واسمعوا واحسبوا كم مرة قال شعب مصر يأكل من الزبالة".

واضافت: "هل سمعتم يومًا وطني يحب وطنه ينشر عن شعب وطنه هذه الصورة الذهنية!! أم أن الرغبة في استدعاء الفوضى تغلبت على كل القيم الإنسانية وليس الوطنية فحسب".
كاتبة إماراتية تهين الهارب محمد علي .. شاهد ما فعلته
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