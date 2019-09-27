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ضياء رشوان: 1095 مراسلا أجنبيا يغطون الأحداث في محافظات مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:11 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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عمرو ممدوح
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك 900 مراسل أجنبي في مصر يكتبون ما يجري في مصر اليوم، بالإضافة إلى 195 مراسلا أجنبيا يصورون فيديو وفوتوجرافيا.

وأضاف رشوان، في حواره على فضائية «اكسترا نيوز» أنه لم يقترب أحد من المراسلين الصحفيين الأجانب، عدا اثنين فقط تم توقيفهما لأنهما نسيا تصريحهما، وتم التواصل معهما وتم تسليمهما تصريحات واستأنفا عملهما بشكل طبيعي.

وأوضح نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن الغرفة لم يرد إليها بلاغ واحد حتى الآن بأي شكوى لتعرض أحد من الصحفيين لمضايقات.
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