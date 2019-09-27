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فن

شاهد.. النجوم يتوافدون الى حفل ختام الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:16 م
صدى البلد
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محمد نبيل
استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم ناهد السباعى، بشرى، ريم مصطفى، مى الغيطى، رشا مهدى، إضافة إلى يسرا، ايتن عامر، أحمد حاتم، صبرى فواز، شادى الفونس، باسم سمره، محمد لطفى، خالد الصاوى وغيرهم.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.

الجونة السينمائي، من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
شاهد.. النجوم يتوافدون الى حفل ختام الجونة السينمائي
شاهد.. النجوم يتوافدون الى حفل ختام الجونة السينمائي
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