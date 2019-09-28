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أخبار العالم

اجتماع لـ لجنة الوساطة من جوبا مع وفد حكومة السودان في الخرطوم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:53 ص
لجنة الوساطة من جوبا
لجنة الوساطة من جوبا
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ا ش ا
عقدت "لجنة الوساطة" (من حكومة جنوب السودان)، بين حكومة السودان والحركات المسلحة، اجتماعا في الخرطوم اليوم الجمعة، مع وفد الحكومة السودانية المسئول عن ملف السلام، ضم عضوي مجلس السيادة، الفريق أركان حرب شمس الدين الكباشي، ومحمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس.

وقال مجلس السيادة بالسودان، في تصريح مقتضب، إن "توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان، ترأس اجتماع "لجنة الوساطة بين حكومة السودان والحركات المسلحة".

من جانبه، قال قلواك، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن الاجتماع ناقش ملف السلام، وترتيبات الاجتماعات المقررة بين الطرفين، في 14 اكتوبر المقبل، بهدف تحقيق الاستقرار، لافتا إلى أن "ضربة البداية، في جوبا" .

وتمنى أن يتم الحوار في أسرع وقت ممكن، لتحقيق السلام، وينعم السودان بالاستقرار، ويودع الحرب، موضحا أن "السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان".

وأضاف: "كنا سعداء جدا، بهذا الاجتماع، وتحدثنا إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ووجهنا بأن ننجز، هذا الملف، لتحقيق السلام الدائم"، مشيرا إلى أن وفدا موسعا من "الجبهة الثورية"، (التي تضم حركات مسلحة)، سيزور الخرطوم في غضون أيام، بدعوة من حكومة السودان، من أجل بناء الثقة والتواصل، بهدف تحقيق السلام.

ومن جانبه، قال عمر مانيس وزير شئون مجلس الوزراء، إن اللقاء يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة جنوب السودان، لتحقيق السلام، مؤكدا توفر الإرادة السياسية القوية في السودان على مستوى المؤسسات، إلى جانب القاعدة العريضة من الشعب السوداني التي تبارك هذه الخطوات.

وأشار إلى أنهم أطلعوا مبعوث رئيس دولة جنوب السودان، والوفد المرافق له، على الخطوات التي قامت بها الحكومة عقب التوقيع على إعلان جوبا، والتي تضمنت بعض المطالب، التي من شأنها أن تعضد بناء الثقة بين الطرفين.

وأضاف أن وفد جنوب السودان أطلعوهم على الترتيبات الجارية لبدء المفاوضات، وأيضا، مبادرة "الجبهة الثورية" لإيفاد وفد من الجبهة الثورية، إلى الخرطوم، وهو وفد مرحب به.
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