إمين يتجاوز عقبة دين هاج بثلاثية في الدوري الهولندي

فاز إمين على ضيفه أدو دين هاج (3-0)، مساء الجمعة، في منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الهولندي لكرة القدم.



وتقدم جون جوسينس مدافع دين هاج بالهدف الأول لإمين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16، قبل أن يعزز مايكل دي ليبو تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم أضاف لوسيانو سلاجفير الهدف الثالث في الدقيقة 75.



ورفع إمين رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد أدو دين هاج عند 6 نقاط في المركز الـ16.