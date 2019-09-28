Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إمين يتجاوز عقبة دين هاج بثلاثية في الدوري الهولندي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
أدو دين هاج
أدو دين هاج
Advertisements
ا ش ا
فاز إمين على ضيفه أدو دين هاج (3-0)، مساء الجمعة، في منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم جون جوسينس مدافع دين هاج بالهدف الأول لإمين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16، قبل أن يعزز مايكل دي ليبو تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم أضاف لوسيانو سلاجفير الهدف الثالث في الدقيقة 75.

ورفع إمين رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد أدو دين هاج عند 6 نقاط في المركز الـ16.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اتقوا الله.. سيدة مصرية تلقن مذيع الجزيرة درسا.. شاهد

التسرُع يعكس عدم المهنية.. الخارجية ترد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان

غادة عادل تشير إلى زواج عمرو دياب ودينا الشربيني بهذه الطريقة.. فيديو

أخبار الفن.. غادة عادل تشير لزواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. إطلالة زوجة الفيشاوي المثيرة.. قصة العندليب بطولة مينا مسعود

بإطلالة جريئة.. مريام فارس تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

إنجاز قريب لـ فايلر مع الأهلي لم يتحقق منذ ولاية جوزيه الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث