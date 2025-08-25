تطورات جديدة بشأن وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان.. هل مات مقتولا؟

تطورات جديدة بشأن رحيل أسطورة المصارعة هالك هوجان، الذي توفي بشكل مفاجئ في 24 يوليو الماضي عن عمر يناهز 71 عامًا.

خبر وفاة هوجان أثار صدمة واسعة في صفوف عائلته وجماهيره حول العالم، حيث كان أحد رموز رياضة المصارعة وترك بصمة كبيرة في هذا المجال، إلا أن ظروف وفاته أثارت العديد من التساؤلات.

وفاة هالك هوجان

أعلنت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية الشهر الماضي، وفاة هالك هوجان، بسكتة قلبية عن عمر ناهز 71 عاما، حيث استجابت السلطات في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا، لبلاغ يفيد بتعرض هوجان لسكتة قلبية، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته في المستشفى، وفقا لبيان نشرته الشرطة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وكان هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، ربما أبرز نجم في تاريخ شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE" الطويل، حيث كان عنصر الجذب الرئيسي في أول "راسلمينيا" عام 1985، وكان حاضرا بقوة لسنوات، حيث واجه الجميع بدءا من أندريه العملاق وراندي سافاج إلى ذا روك، وحتى رئيس اتحاد مصارعة المحترفين فينس مكمان.

وتوج هوجان بستة ألقاب في "WWE" على الأقل، ودخل قاعة مشاهير اتحاد مصارعة المحترفين عام 2008.

تفاصيل الوفاة والتحقيقات

بعد وفاة هوجان، أعلنت الشرطة في مدينة كليرواتر بولاية فلوريدا عن فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وسط تساؤلات عدة حول الظروف المحيطة بها.

وكشفت الوثائق التي نشرتها مجلة Us Weekly أن هوجان توفي نتيجة تدهور حاد في عضلة القلب. وفي صباح يوم وفاته، استجابت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة، لنداء طبي تم تلقيه في الساعة 9:51، ليتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى "مورتون بلانت"، حيث تم الإعلان عن وفاته.

كما ذكرت زوجته سكاي ديلي، أنها اتصلت بخدمات الطوارئ، مشيرةً إلى أن العصب تعرض لـ "ضرر" أثناء إجراء جراحي سابق. هذا الأمر أدى إلى رفع تساؤلات وبحث حول احتمال وجود خطأ طبي قد يكون له دور في الوفاة المفاجئة.

من جهة أخرى، كشف مكتب الطب الشرعي أنه كان يعاني من سرطان الدم الليمفاوي المزمن، مما قد يعتبر عاملاً مؤثراً في صحته. إلا أن ابنته بروك شككت في هذا الأمر، حيث ذكرت أنها لم تكن على علم بأي إصابة بسرطان لدى والدها.

تصريحات ابنة هوجان تثير الجدل

وطالبت بروك هوجان في بيان صادم بمشاهدة لقطات كاميرا الجسم الخاصة بالشرطة من يوم وفاة والدها مشيرة إلى أن تلك اللقطات قد تكشف الحقيقة وتغير الرواية المتداولة.

وكتبت ابنة المصارع الشهير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقيت مكالمات حقيقية من متخصصين، ضباط شرطة وممرضات يفترض أنهن كن مع والدي يوم وفاته يطلبن مني مشاهدة تسجيلات كاميرا مثبتة على جسمه والحصول على تسجيلات مكالمات 911 لأنها تحتوي على معلومات قد تغير مجرى القصة".

وكشفت بروك أنها حاولت استرجاع تسجيلات كاميرا مثبتة على الجسم ومكالمات الطوارئ المتعلقة بالحادثة مع والدها لكنها لم تنجح في الحصول عليها.

وأكدت بروك إن ما يزيد من قلقها هو أنها لا تملك أي صلاحية للتصرف أو متابعة الملف حيث يقتصر القرار على زوجة والدها مضيفة: "يداي مقيدتان، لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى كابنته".