محاولات إنقاذ فاشلة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هوجان

رحل أسطورة المصارعة الحرة هولك هوجان عن عمر 71 عامًا، بعد محاولات حثيثة من المسعفين لإنقاذه صباح الخميس، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لعشاق المصارعة حول العالم، وأعاد تسليط الضوء على معاناته الصحية في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لمصادر مقربة من عائلة هوجان، فإن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس، فقدان ملحوظ للوزن، وكان يعتمد على جهاز الأكسجين.

وأشارت تقارير إلى أن هوجان لم يكن قادرًا على الكلام قبل أيام من وفاته، حيث كشف أحد ضيوف بودكاست "The Bubba Army" أنه بدا في حالة سيئة جدًا، متحدثًا عن تضرر في قصبته الهوائية ومشكلات صحية متعددة.

في صباح الخميس، تحديدًا بعد الساعة 9:50، تم استدعاء شرطة كليرووتر وطاقم الإسعاف إلى منزل هوجان الذي تقدر قيمته بـ11.5 مليون دولار، حيث حاول المسعفون إنعاشه من خلال الإنعاش القلبي الرئوي حتى الساعة 10:28 صباحًا، بعد إصابته بسكتة قلبية، ليُنقل بعدها إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاته.

وفي مؤتمر صحفي، صرحت شرطة كليرووتر أن هوجان تعرض لـ"مشكلة طبية خطيرة"، مشيرة إلى أنه لا توجد دلائل على وجود نشاط إجرامي أو عنف تسبب في وفاته، فيما لم يُكشف حتى الآن عن السبب الرسمي للوفاة.

وكانت شائعات قد انتشرت خلال الأسابيع الماضية عن أحد أساطير المصارعة يرقد على فراش الموت، ما دفع زوجته سكاي ديلي للخروج عن صمتها في محاولة لطمأنة الجمهور، مؤكدة حينها أن هوجان يتعافى.

يُذكر أن هوجان نُقل إلى المستشفى في يونيو الماضي نتيجة مشكلات في الظهر والرقبة، كما خضع خلال الفترة بين عامي 2014 و2024 إلى 25 عملية جراحية، بحسب ما أكدته مصادر مقربة.