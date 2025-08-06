حرق جثمان هالك هوجان يثير الجدل.. ما القصة؟

كشف تقرير حديث على يوتيوب عن تفاصيل حرق جثمان أسطورة المصارعة هالك هوجان، وسط جدل حول عدم إجراء تشريح رسمي للجثة أو مراجعة مستقلة من الفاحص الطبي في مقاطعة بينيلاس بولاية فلوريدا.

لماذا تم حرق جثمان هالك هوجان؟

ووفقًا لمقدم الراديو بابا ذا لوف سبونج، فقد تم الاعتماد بالكامل على تقرير الطبيب الشخصي لهوغان، الدكتور جيرالد جوزيف فيتزجيرالد، لتحديد تفاصيل عملية الحرق. وقال: «تم جلب الطبيب على الفور لإعداد تقرير، ولم يقم الفاحص الطبي بإعداد تقرير مستقل».

وأقيمت خدمة خاصة لعائلة هوجان يوم الخميس، تلاها جنازة عامة لأصدقائه وزملائه في المصارعة يوم الجمعة، وفقًا لموقع «wrestlingheadlines». وذكرت المستندات الرسمية أن سبب الوفاة كان «احتشاء عضلة القلب الحاد» أي نوبة قلبية مفاجئة.

لماذا يُختار حرق الجثث؟

توضح تقارير سابقة، مثل تلك المنشورة في مجلة «Time» عام 2013، أن هناك عدة أسباب تجعل حرق الجثث خيارًا شائعًا اليوم:

التكلفة الأقل: تصل تكلفة حرق الجثث إلى حوالي ربع تكلفة الدفن التقليدي.

سهولة التنقل: مع تنقل العائلات بين المدن والولايات، يصبح نقل رماد الجثة أسهل بكثير من نقل نعش كامل.

الخيار الديني والفلسفي: مع انتشار الإلحاد وابتعاد بعض الأشخاص عن الطقوس الدينية التقليدية، يبحث الكثيرون عن بدائل للدفن التقليدي.

الاهتمام بالبيئة: الحرق يُعد أكثر مراعاة للبيئة مقارنة بالدفن التقليدي الذي يتطلب وضع الجثة في سوائل التحنيط وقطع أراضٍ مستمرة الصيانة.

هالك هوجان

وهناك أيضًا تقنيات حديثة للحرق الصديق للبيئة تستخدم الماء وهيدروكسيد البوتاسيوم، والتي بدأت تكتسب شعبية في بعض الولايات.

يبقى أن قرار حرق جثمان هوجان يعكس مزيجًا من الراحة العائلية، التكلفة، والخيارات البيئية، وهو اتجاه متزايد في المجتمع الحديث نحو بدائل للدفن التقليدي.