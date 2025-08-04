عمرو دياب يواصل صدارة يوتيوب وحمزة نمرة في صعود

يعتبر فصل الصيف من أهم المواسم الغنائية مع إطلاق إصدارات جديدة تتحول إلى أغاني العام.



كشفت YouTube Music من خلال قوائمها الأسبوعية عن الأغاني الأكثر رواجاً لهذا الأسبوع والفنانين والأغاني الذي شهدوا صعود مميز:

أغنية "شمس وهوى" لحمزة نمرة حققت قفزة كبيرة هذا الأسبوع، متقدمة 55 مركزًا لتصل إلى المرتبة 14 في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، و47 مركزًا في قائمة الفيديوهات الموسيقية لتصل إلى المركز 12. أداء قوي يعكس تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على المنصّة.

لا يزال عمرو دياب في صدارة المشهد؛ أغنيته "بابا" تتصدر قائمة الأغاني الأسبوعية، بينما يواصل احتلال المركز الأول كأكثر فنان استماعًا في مصر.

ومع استمراره على القوائم لمدة 463 أسبوعًا متتاليًا، يرسّخ عمرو دياب مكانته كرمز موسيقى بارز بحسب بيان يوتيوب.

الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا هذا الأسبوع:

1. "خطفوني" – عمرو دياب و جنا دياب

2. "شمس وهوى" – حمزة نمرة

3. "شيل الشيلة" – حمزة نمرة

4. "يا سهرانين" – حمزة نمرة

5. "نارين" – تووليت

الأغاني الأعلى استماعًا هذا الأسبوع:

1. "بابا" – عمرو دياب

2. "حفلة تنكرية" – رحمة محسن

3. "خطفوني" (بمشاركة جنا دياب) – عمرو دياب

4. "الجاى بتاعي" – حوده بندق

5. "محكمة ودخلنا على المفرمة" – عصام صاصا

أفضل 5 فنانين لهذا الأسبوع:

1. عمرو دياب

2. عصام صاصا

3. تامر حسني

4. إسلام كبونجا

5. أحمد سعد

ما بين المواهب الصاعدة والنجاحات المتواصلة، تعكس قوائم YouTube Music هذا الأسبوع ذوق الجمهور في مصر، وتُظهر من يسيطر على مشهد الموسيقى هذا الصيف.