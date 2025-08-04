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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة الخامسة لمهرجان العلمين.. أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وشروط الدخول

بوستر حفل تامر عاشور
بوستر حفل تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء الليلة الخامسة من حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2025، في دورته الثالثة، وذلك بساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة 8 أغسطس المقبل. 

يأتي حفل تامر عاشور، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، ليكون الخامس بعد 4 حفلات جماهيرية ناجحة، حملت جميعها شعار كامل العدد، بداية من حفل الفنانة أنغام يوم 18 يوليو، التي افتتحت به فعاليات المهرجان، ثم حفل الفنان تامر حسني والمطرب الشامي، يوم 25 يوليو، ثم حفل الهضبة عمرو دياب، يوم 1 أغسطس الماضي، وأخيراً حفل الفنانة أصالة يوم 7 أغسطس المقبل. 

بوستر حفل تامر عاشور 

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور 

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور -عبر موقع تذكرتي- بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (800 جنيه مصري، 1500 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 75000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 150000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»). 

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور 

شروط الدخول

  • لا يُسمح بالمأكولات والمشروبات. 
  • لا يُقبل الاسترداد أو الاستبدال. 
  • يُشترط لمن يبلغ ١٢ عامًا فما فوق شراء تذكرة كاملة.

أغاني تامر عاشور 

من جهة أخرى، طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أغنية “هيجيلي موجوع”

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة “هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق”، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية “هيجيلي موجوع”. 

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