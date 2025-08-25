حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إعادة الإنضباط للشارع ورفع كافة المظاهر العشوائية التي تعيق حركة المارة والسيارات وتطبيق القانون على المتعدين دون تهاون ورفض الإنضباط بالشوارع.

ومن جانبه قاد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق وشرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع بمنطقة "حلقة السمك" وصولاً لمنطقة الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، والاستندات والمظلات العشوائية، والبضائع المفترشة بوسط الشارع والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة و تتسبب في الاختناقات المرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح رئيس المركز أنه عقب الإنتهاء من رفع كافة الإشغالات بالمنطقة، تم الدفع بمعدات وسيارات ورجال النظافة لرفع كافة تراكمات القمامة وتم تمهيد الشارع لتيسير حركة السيارات والمواطنين، وإعادة الوجه الحضاري.

وأشاد المواطنون وأصحاب المحال التجارية بجهود الجهاز التنفيذي في اعاده الانضباط للشوارع، مؤكدين تعاونهم الكامل في الإلتزام بالأماكن المخصصة لممارسة أنشطتهم بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر العام.

أكد محافظ الشرقية أن حملات رفع الأشغالات مستمرة على مدار الساعة بجميع المراكز والمدن والأحياء لإعادة الإنضباط للشوارع وفرض هيبة الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات، مشدداً على أنه لن يتم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية تعيق الحركة المرورية حفاظاً على المظهر العام لشوارع المحافظة.